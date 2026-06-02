08:18, 2 июня 2026Экономика

Тайфун обрушился на одну страну и лишил света десятки тысяч домов

В Японии почти 48 тысяч домов остались без света из-за тайфуна, есть пострадавшие
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

Тайфун «Чанми» обрушился на Японию и оставил без света почти 48 тысяч домов. Несколько зданий частично разрушены из-за непогоды, есть пострадавшие, сообщил генеральный секретарь правительства азиатской страны Минору Кихара, пишет РИА Новости.

Стихийное бедствие произошло на острове Окинава. «Девять человек получили легкие ранения, шесть домов получили частичные разрушения. Сегодня к 5:00 (23:00 мск 1 июня) в префектурах Кагосима и Окинава в 47,9 тысячах (домовладений — прим. «Ленты.ру») нет электричества», — уточнил представитель власти.

Из-за тайфуна пришлось приостановить движение на нескольких авто- и железных дорогах страны, а также отменить более 300 авиарейсов. Сейчас «Чанми» направился на северо-восток от южной Окинавы. К 3 июня он может настичь остров Сикоку, а затем — восточное побережье острова Хонсю.

Сейчас давление в центре тайфуна достигает 975 гектопаскалей, а скорость ветра внутри — 25 метров в секунду или 35 метров в секунду при порывах.

Ранее мощный ураган обрушился на Челябинск. Стихийное бедствие сносило крыши, деревья и повредило припаркованные автомобили в российском городе.

