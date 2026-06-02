На Украине рассказали о реализации «стены дронов»

Командир подразделения БПЛА Украины рассказал о реализации проекта «стена дронов»

Проект «стена дронов» уже реализуется обеими сторонами. Такое заявление сделал командующий украинским подразделением беспилотных летательных систем Егор Соболев в интервью «Украинской правде».

«﻿﻿"Стена дронов" по большому счету уже построена с обеих сторон», — рассказал он.

Соболев аргументирует свои слова тем, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) быстро ликвидируются дронами-перехватчиками. «Противодействие дронам дронами и невозможность залететь на территорию противника становится стандартом», — подчеркнул военнослужащий.

В ноябре 2025 года западная компания Atreyd передала Украине технологию для создания «стены дронов» из FPV-камикадзе. Она представляет собой рой FPV-дронов, которые будут взлетать с наземных пусковых платформ и поражать обнаруженные угрозы.