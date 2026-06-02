10:19, 2 июня 2026Мир

Раскрыто состояние переговоров США и Ирана об окончании войны

Mehr: Иран рассматривает проект меморандума о взаимопонимании с США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран рассматривает проект меморандума о взаимопонимании с США и еще не направил ответ Вашингтону. Об этом сообщает агентство Mehr.

По словам источника, близкого к иранской переговорной группе, Тегеран с осторожностью изучает предложение Вашингтона из-за того, что США в прошлом не выполняли своих обязательств, а также из-за давнего взаимного недоверия.

«Исходя из предыдущего опыта, Иран стремится получить ощутимые и реальные выгоды», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сможет достичь соглашения с Ираном о продлении режима прекращения огня и возобновлении работы Ормузского пролива в течение следующей недели. По его словам, мирное соглашение с Тегераном может быть «даже лучше военной победы».

