11:15, 2 июня 2026

Расправившийся с особой жестокостью с женой и тещей россиянин высказался о преступлении

В Башкирии пройдет суд над мужчиной за убийство жены и тещи
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 68-летнего местного жителя, который в пьяной горячке расправился с женой и тещей, а также уничтожил собственную квартиру и повредил соседнюю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Комментируя преступления, мужчина заявил, что свою вину не признает. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 16 мая 2025 года 62-летняя женщина сделала замечание своему пьяному супругу. В ответ на это фигурант облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Его супруга не выжила. Отравившись продуктами горения, погибла и 86-летняя теща фигуранта.

Пожар полностью уничтожил квартиру пенсионера, а также повредил соседнюю квартиру. Ущерб соседям оценили в 720 тысяч рублей.

Ранее на Камчатке разгуливающий по двору местный житель с топором совершил ряд страшных преступлений.

