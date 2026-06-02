Разгуливающий по двору россиянин с топором совершил ряд страшных преступлений

На Камчатке пройдет суд над мужчиной за убийство пожилой пары и другие преступления

На Камчатке следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя, который расправился с пожилой парой на глазах их соседки и совершил другие преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по 9 статьям, среди которых 105 («Убийство») и 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») УК РФ. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Дело направлено прокурору.

Вечером 3 ноября 2025 года, будучи пьяным, мужчина через незапертую дверь проник в квартиру 71-летней женщины и 78-летнего мужчины в селе Сосновка. На почве личной неприязни он взял топор в коридоре и нанес жертвам удары по голове, шее и туловищу. Оба не выжили.

Заметив, что за происходящим наблюдает соседка, стоявшая в подъезде у открытой двери, обвиняемый с топором направился к ней. Женщина успела забежать в квартиру и закрыть металлическую дверь, чем спасла себе жизнь.

Выйдя во двор, мужчина размахивал топором, угрожая расправой окружающим. В результате он повредил четыре иномарки, нанеся ущерб на 100 тысяч рублей. Далее он попытался расправиться с двумя мужчинами, которые хотели его остановить. Прохожим удалось уклониться, один из них получил незначительную травму. Далее, находясь в подъезде, с металлической палкой фигурант направился к прибывшему полицейскому, угрожая насилием.

