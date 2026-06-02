Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:35, 2 июня 2026Силовые структуры

Разгуливающий по двору россиянин с топором совершил ряд страшных преступлений

На Камчатке пройдет суд над мужчиной за убийство пожилой пары и другие преступления
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На Камчатке следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя, который расправился с пожилой парой на глазах их соседки и совершил другие преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по 9 статьям, среди которых 105 («Убийство») и 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») УК РФ. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Дело направлено прокурору.

Вечером 3 ноября 2025 года, будучи пьяным, мужчина через незапертую дверь проник в квартиру 71-летней женщины и 78-летнего мужчины в селе Сосновка. На почве личной неприязни он взял топор в коридоре и нанес жертвам удары по голове, шее и туловищу. Оба не выжили.

Заметив, что за происходящим наблюдает соседка, стоявшая в подъезде у открытой двери, обвиняемый с топором направился к ней. Женщина успела забежать в квартиру и закрыть металлическую дверь, чем спасла себе жизнь.

Выйдя во двор, мужчина размахивал топором, угрожая расправой окружающим. В результате он повредил четыре иномарки, нанеся ущерб на 100 тысяч рублей. Далее он попытался расправиться с двумя мужчинами, которые хотели его остановить. Прохожим удалось уклониться, один из них получил незначительную травму. Далее, находясь в подъезде, с металлической палкой фигурант направился к прибывшему полицейскому, угрожая насилием.

Ранее в Белгороде местного жителя задержали по обвинению в расправе над тремя соседями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава офиса Зеленского назвал более опасное для Украины оружие, чем «Орешник». Чего боятся в Киеве?

    На Украине подвели итоги массированной атаки фразой «Отбились плохо, как и в прошлый раз»

    Мужчина много лет воспитывал чужих сыновей и не знал об этом

    Блогер описал самое жаркое место в России фразой «подошвы кроссовок начинают плавиться»

    Москвичам пообещали потепление

    Названы недостатки больших телевизоров

    Минобороны России выпустило заявление после удара ВСУ по Ильскому НПЗ

    Песков высказался о поручениях Путина после совещания по теракту в Старобельске

    В России резко подешевели овощи

    Мощное землетрясение произошло в Италии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok