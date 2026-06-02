Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 2 июня 2026Забота о себе

Врач объяснила пользу одного часто демонизируемого продукта

Диетолог Лусон: Цельное молоко снижает риск развития сахарного диабета
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Panumas Yanuthai / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Ана Лусон заявила, что многие люди часто демонизируют один продукт, который на самом деле является полезным. Ее слова приводит издание HuffPost.

По словам врача, существует мнение, будто цельное молоко повышает уровень холестерина в крови и негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы, поскольку содержит насыщенные жиры. Однако в действительности организм устроен намного сложнее, подчеркнула специалистка.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

«Молочные жиры ведут себя в организме иначе, чем жиры в ультрапереработанных продуктах (...) Жирные кислоты в цельном молоке обладают противовоспалительными свойствами, поддерживают здоровье кишечника и способствуют насыщению», — объяснила диетолог. Другими полезными свойствами этого продукта она назвала снижение риска развития ожирения и сахарного диабета.

Ранее эндокринолог Софья Цатурян перечислила продукты, которые нельзя употреблять при наличии сахарного диабета. Так, людям с этим заболеванием она посоветовала отказаться от варенья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава офиса Зеленского назвал более опасное для Украины оружие, чем «Орешник». Чего боятся в Киеве?

    У высокопоставленных российских чиновников нашли шпионские программы не телефоне

    Врач объяснила пользу одного часто демонизируемого продукта

    Взрывы прогремели в Киеве

    США пригрозили Оману санкциями и бомбардировками из-за связей с Ираном

    Роль ЕС в конфликте на Украине описали фразой «Киев рухнет через два дня, воюем уже мы»

    Тайфун обрушился на одну страну и лишил света десятки тысяч домов

    Раскрыты подробности напряженного разговора Трампа с Нетаньяху

    ПМЭФ назвали способным помочь росту российского фондового рынка

    Родственники членов группы Дятлова потребовали новых экспертиз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok