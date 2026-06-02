Объявлено о массированном ударе возмездия по Украине

Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по целям на Украине. Об этом объявило Министерство обороны России, заявление приводит РИА Новости.
Сообщается, что целями удара стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Также Россия ударила по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.
В заявлении Минобороны говорится, что удары наносились высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и беспилотниками. Удар был совершен «в ответ на террористические акты киевского режима».
Ранее сообщалось, что Киев окутало дымом после массированной ракетной атаки.