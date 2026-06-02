Объявлено о массированном ударе возмездия по Украине

МО России: ВС РФ нанесли удар возмездия по предприятиям ОПК в Киеве, Запорожье и Харькове

Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по целям на Украине. Об этом объявило Министерство обороны России, заявление приводит РИА Новости.

Сообщается, что целями удара стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Также Россия ударила по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

В заявлении Минобороны говорится, что удары наносились высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и беспилотниками. Удар был совершен «в ответ на террористические акты киевского режима».

Ранее сообщалось, что Киев окутало дымом после массированной ракетной атаки.