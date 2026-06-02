Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:08, 2 июня 2026Бывший СССР

Захарова высказалась о планах Молдавии вступить в ЕС необычным способом

Захарова назвала поглощением Молдавии идею о ее присоединении к Румынии ради ЕС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Румыния поглотит идентичность Молдавии в случае ее присоединения. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Планируется поглощение Румынией Молдавии с целью уничтожения идентичности молдавского народа и его культуры и веры, а также встраивания молдаван в ряды братоубийственных конфликтов», — высказалась она о планах Кишинева.

Так Захарова прокомментировала высказывание вице-премьера республики Эугена Осмоческу. По его словам, Молдавия может войти в состав Румынии, если процесс евроинтеграции затормозит после 2028 года.

Сторонники объединения Румынии и Молдавии с 1990-х годов выступают за воссоединение двух государств, апеллируя к культурной и языковой близости. Однако их популярность в Молдавии, согласно соцопросам, мала. В 2026 году Санду во время записи подкаста The Rest Is Politics сказала, что проголосовала бы за объединение страны с соседней Румынией, что означает де-факто ликвидацию республики. По ее словам, Кишиневу в новых условиях международных отношений становится «все труднее и труднее».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине. ВСУ нечем сбивать ракеты, Зеленский выступил с заявлением

    Расправившийся с особой жестокостью с женой и тещей россиянин высказался о преступлении

    В России предложили необычный способ объяснить украинцам причины массированных ударов

    На Западе предупредили о последствиях задержания Францией танкера из России

    Десятки российских студенток попали в развратный бизнес

    В России отреагировали на призыв Киева к Западу сбивать БПЛА над Украиной

    Британский журналист переехал в Россию и чуть не сошел с ума во время новогодних каникул

    В России решили обязать пьяных водителей лечиться от зависимости

    В Эстонии рассказали о «приглашениях» России к новым ударам по Украине

    Европейским странам разрешат увеличить расходы на энергоносители

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok