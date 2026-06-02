Захарова назвала поглощением Молдавии идею о ее присоединении к Румынии ради ЕС

Румыния поглотит идентичность Молдавии в случае ее присоединения. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Планируется поглощение Румынией Молдавии с целью уничтожения идентичности молдавского народа и его культуры и веры, а также встраивания молдаван в ряды братоубийственных конфликтов», — высказалась она о планах Кишинева.

Так Захарова прокомментировала высказывание вице-премьера республики Эугена Осмоческу. По его словам, Молдавия может войти в состав Румынии, если процесс евроинтеграции затормозит после 2028 года.

Сторонники объединения Румынии и Молдавии с 1990-х годов выступают за воссоединение двух государств, апеллируя к культурной и языковой близости. Однако их популярность в Молдавии, согласно соцопросам, мала. В 2026 году Санду во время записи подкаста The Rest Is Politics сказала, что проголосовала бы за объединение страны с соседней Румынией, что означает де-факто ликвидацию республики. По ее словам, Кишиневу в новых условиях международных отношений становится «все труднее и труднее».