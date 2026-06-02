11:15, 2 июня 2026

В России предложили необычный способ объяснить украинцам причины массированных ударов

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Жителей Украины нужно оповещать о причинах массированных ударов России при помощи разбрасывания листовок с неба, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Сенатор отметил, что россиянам известна причина массированного удара по военным объектам Украины, а именно: атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж и общежитие в Старобельске.

«Также это постоянные попытки Украины нанести удары по гражданским лицам, охота за бензовозами, поджигание машин с людьми. То есть совершенно не военные объекты и цели. Мы предупреждали, что будут ответные удары», — добавил он.

Может быть, имеет смысл распространять листовки. Сбрасывать их с неба, объяснять им, почему это происходит. Потому что украинская пропаганда все скрывает. Пусть они знают, за что идут эти удары, что творят власти Украины, военные Украины, террористы

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

По словам Джабарова, не все имеют возможность пользоваться интернетом, поэтому украинцы могут не знать, какие удары по мирным предпринимают ВСУ.

«Может быть, вот таким старым способом давать понять гражданам Украины, почему мы это делаем, что это лишь ответ на те безжалостные шаги, которые сделали украинские власти», — заключил сенатор.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар возмездия по Украине. Сообщается, что целями стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Также Россия ударила по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

В заявлении Минобороны говорится, что удары наносились высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и беспилотниками. Удар был совершен «в ответ на террористические акты киевского режима».

