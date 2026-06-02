Буданов: Европа должна стать участником переговоров по Украине

Европа должна стать участником переговоров по Украине. Такое мнение выразил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Telegram-канал «Новости.Live».

Однако, по словам главы ОП Украины, Европа пока не определилась с единой позицией.

«Европа — это и Испания, и Чехия, и Литва, и Германия, и Польша. У всех будут немного разные взгляды на этот вопрос, а позиция должна быть единой», — объяснил Буданов.

Ранее стало известно о поручении украинского лидера Владимира Зеленского. По словам главы ОП Украины, речь шла о прекращении боевых действий до зимы.