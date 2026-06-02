12:49, 2 июня 2026Россия

Кремль объяснил слова Путина о «новом качестве» конфликта с Украиной

Песков: Теракты Украины против детей говорят о переходе конфликта к другой парадигме
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Украина идет на бесчеловечные теракты против детей, что свидетельствует о совсем другой парадигме противостояния. Так заявление президента России Владимира Путина о «новом уровне» конфликта объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Киев намерено совершает террористические акты, которые находятся «за гранью человечности». Такие действия Украины как раз и становятся доказательством новой парадигмы конфликта.

По словам официального представителя Кремля, Киев прекрасно знал о том, что колледж в Старобельске никогда не был военным объектом. Песков отметил, что в ответ на это Россия наносит системные удары по украинский военной инфраструктуре.

Днем ранее, 1 июня, Путин обвинил Украину в том, что она решила придать украинскому конфликту «новое качество». После этого президент анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе Москвы на удар по Старобельску. Уже на следующий день, в ночь на 2 июня, Россия нанесла массированный удар по территории Украины — целями атаки стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в ряде городов, в том числе в Киеве и Харькове.

