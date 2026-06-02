Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
13:39, 2 июня 2026Авто

Два японских производителя машин остановят 18 заводов

Nikkei: Toyota и Suzuki приостановят работу 18 заводов в стране из-за тайфуна «Чанми»
Вячеслав Агапов
СюжетТайфун в Японии

Фото: Issei Kato / Reuters

Японские автопроизводители Toyota и Suzuki приостановят работу 18 заводов в стране. Об этом сообщает местная газета Nikkei.

Причиной временной паузы в производстве машин называют тайфун «Чанми», который в начале месяца обрушился на южные регионы Японии. Основной удар стихии принял остров Окинава — из-за ураганного ветра лишились света 48 тысяч домов, а более 300 авиарейсов были отменены.

По данным издания, утром 3 июня Toyota остановит работу 13 предприятий по всей Японии, кроме площадки в префектуре Фукуока — решение о функционировании завода примут с учетом погодной обстановки.

Компания Suzuki также с 3 июня приостановит работу пяти заводов в префектуре Сидзуока, которые выпускают автомобили, мотоциклы и литые комплектующие. В компании рассчитывают возобновить производство во второй половине дня, но окончательное решение будет зависеть от развития ситуации.

Из-за тайфуна пришлось приостановить движение на нескольких авто- и железных дорогах страны, а также отменить более 300 авиарейсов. Сейчас «Чанми» направился на северо-восток от южной Окинавы. К 3 июня он может настичь остров Сикоку, а затем — восточное побережье острова Хонсю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Испортится перец — я заплачу». Пашинян ответил на серию российских ударов по армянской экономике

    Стало известно о выгорании в Белом доме из-за Ирана

    В подмосковном городе пересмотрят правила использования электросамокатов

    Умерла заслуженная артистка России Нина Марушина

    Экономию на покупке большой квартиры при снижении ставки по ипотеке оценили

    Главного редактора российского издания обвинили в вымогательстве и клевете

    Стюардесса подлетела к потолку во время полета из-за тряски от летящего мимо самолета

    Мужчина вытолкнул москвичку в открытое окно на седьмом этаже

    Мужчина зашел за хлебом и разбогател на 35 миллионов рублей

    В России захотели расширить круг близких родственников с одной целью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok