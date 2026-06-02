Два японских производителя машин остановят 18 заводов

Nikkei: Toyota и Suzuki приостановят работу 18 заводов в стране из-за тайфуна «Чанми»

Японские автопроизводители Toyota и Suzuki приостановят работу 18 заводов в стране. Об этом сообщает местная газета Nikkei.

Причиной временной паузы в производстве машин называют тайфун «Чанми», который в начале месяца обрушился на южные регионы Японии. Основной удар стихии принял остров Окинава — из-за ураганного ветра лишились света 48 тысяч домов, а более 300 авиарейсов были отменены.

По данным издания, утром 3 июня Toyota остановит работу 13 предприятий по всей Японии, кроме площадки в префектуре Фукуока — решение о функционировании завода примут с учетом погодной обстановки.

Компания Suzuki также с 3 июня приостановит работу пяти заводов в префектуре Сидзуока, которые выпускают автомобили, мотоциклы и литые комплектующие. В компании рассчитывают возобновить производство во второй половине дня, но окончательное решение будет зависеть от развития ситуации.

Из-за тайфуна пришлось приостановить движение на нескольких авто- и железных дорогах страны, а также отменить более 300 авиарейсов. Сейчас «Чанми» направился на северо-восток от южной Окинавы. К 3 июня он может настичь остров Сикоку, а затем — восточное побережье острова Хонсю.

