«СВО можно завершить до конца суток». Москва и Киев комментируют очередной массированный удар по городам Украины

Сибига призвал ужесточить санкции и поставить больше Patriot после удара ВС РФ

После одного из массированных ударов России, который аналитики называют самым сильным из всех, которые наносились по столице Украины с начала специальной военной операции (СВО), в Киеве призвали Запад к трем конкретным шагам. С обращением к западным союзникам выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В Киеве потребовали больше Patriot и новых санкций против Москвы

Глава украинского МИД заявил, что западные страны должны предпринять сразу три шага после массированного удара российских войск.

В частности, Сибига призвал использовать возможности Европейского фонда мира для закупки дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракет к ним, нарастить инвестиции в украинские дальнобойные вооружения, а также сформировать коалицию по противодействию баллистическим угрозам.

Кроме того, министр предложил усилить санкционное давление на Россию, активнее использовать замороженные российские активы и продвигать международную изоляцию Москвы.

Отдельно он затронул вопрос евроинтеграции Украины, заявив о необходимости открыть все переговорные кластеры по вступлению страны в Евросоюз. «Призываю партнеров не только осуждать, но и действовать», — подчеркнул глава украинского МИД.

В заключение он добавил, что дипломатические усилия могут быть эффективными только в том случае, если будут сопровождаться дополнительным давлением на Россию.

Песков в ответ назвал способ завершить конфликт на Украине за один день

Тем временем в Москве высказались о готовности сесть за стол переговоров и возможности быстро завершить конфликт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к мирному урегулированию на Украине.

Что касается [президента Украины Владимира] Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. (...) Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По его словам, даже несмотря на паузу в переговорном процессе, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин, взаимодействие с американской стороной продолжается. «Президент Путин говорил, говорил не далее, как в Астане, что сейчас действительно процесс [урегулирования на Украине] на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов», — отметил представитель Кремля.

Одновременно с этим Песков добавил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции Киева. По словам пресс-секретаря президента, в случае отказа украинских властей от серьезных переговоров СВО будет продолжаться.

В Кремле раскрыли детали ударов по Киеву

Комментируя массированный удар по столице Украины, Песков добавил, что Российская армия продолжает наносить системные удары по военной инфраструктуре Украины.

«Как видите, наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима: по Киеву, по другим городам», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что ранее МИД России предупреждал о начале серии подобных атак после удара украинских беспилотников по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики. Тогда во внешнеполитическом ведомстве заявили, что российские военные будут последовательно поражать предприятия украинского военно-промышленного комплекса, центры принятия решений и командные пункты.

Песков также заявил, что Москва считает атаки Украины на гражданские объекты террористическими действиями. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) идут на бесчеловечные теракты против детей, что свидетельствует о совсем другой парадигме противостояния. Так он прокомментировал высказывание Путина о том, что Киев решил придать конфликту новое качество.

В Госдуме раскрыли цели ударов ВС России

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Вооруженные силы (ВС) России наносят удары исключительно по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины.

Основные удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса, по энергоструктуре — по тем целям, которые представляют собой военную целесообразность для ослабления противника. Ни по каким гражданским объектам удары не наносились Андрей Колесник депутат Госдумы

По его словам, задача российских войск заключается в нанесении максимального ущерба военному потенциалу противника и обеспечении безопасности страны.

Зеленский заявил о сотнях дронов и десятках ракет

Ранее президент Украины сообщил, что основной удар пришелся на Киев. По его словам, атакам также подверглись Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области.

Согласно его информации, за ночь российские войска использовали 656 беспилотников и 73 ракеты различных типов.

После атаки Зеленский также призвал западных союзников увеличить поставки вооружений для украинской ПВО. «Европе нужно собственное противовоздушное оружие, чтобы эта война наконец могла закончиться. И обязательно нужна помощь Соединенных Штатов в поставке ракет для Patriot. Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров», — написал он.

Стало известно о критических проблемах системы ПВО на Украине

На фоне призывов Киева увеличить поставки военной техники российские аналитики заявили о серьезных проблемах украинской системы ПВО. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» отметил, что современные комплексы, переданные Украине западными странами, либо уже уничтожены, либо сталкиваются с нехваткой боеприпасов.

Все современные комплексы типа Patriot, типа SAMP/T либо уничтожены, либо испытывают огромный дефицит ракет. А все остальные ПВО, которые им поставляют — Avenger и другие, — просто не позволяют выполнять функции по сбиванию летательных систем Анатолий Матвийчук полковник в отставке

По мнению военного эксперта, оставшихся средств недостаточно для эффективного прикрытия украинских объектов от массированных воздушных атак.

Ситуацию с нехваткой ПВО признают и на Украине. О ней, в частности, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, дефицит таких боеприпасов существовал ранее и сохранится в дальнейшем, поскольку их производство ограничено во всем мире.