Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:30, 2 июня 2026Бывший СССР

В ВСУ заявили о дефиците ракет ПВО после ночного удара армии России

Игнат: Дефицит ракет ПВО у ВСУ был, есть и будет на протяжении всего конфликта
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Дефицит ракет противовоздушной обороны (ПВО) у Вооруженных сил Украины (ВСУ) был, есть и будет на протяжении всего конфликта. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Он отметил, что производство этих ракет ограничено во всем мире», — уточнил Игнат.

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар по Украине ночью во вторник, 2 июня. В ведомстве пояснили, что для атаки было применено высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, ударные беспилотные летательные аппараты.

Также стало известно, что массированный удар был нанесен по энергосистеме Украины. Цели находились в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине. ВСУ нечем сбивать ракеты, Зеленский выступил с заявлением

    В России назвали основные цели ударов по Киеву

    В России заявили о самом сильном ударе по Киеву с начала СВО

    В России спрогнозировали борьбу за «выздоровление» Украины после завершения СВО

    Звезда «Терминатора» пожалела о съемках в фильме

    Раскрыт единственный рабочий способ профилактики проблем со спиной

    В ВСУ заявили о дефиците ракет ПВО после ночного удара армии России

    Нашествию комаров в России нашли объяснение

    Рабочие погубили работника автосалона во время уборки строительного мусора

    Раскрыто неожиданное влияние алкоголя на риск развития рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok