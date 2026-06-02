В ВСУ заявили о дефиците ракет ПВО после ночного удара армии России

Игнат: Дефицит ракет ПВО у ВСУ был, есть и будет на протяжении всего конфликта

Дефицит ракет противовоздушной обороны (ПВО) у Вооруженных сил Украины (ВСУ) был, есть и будет на протяжении всего конфликта. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Он отметил, что производство этих ракет ограничено во всем мире», — уточнил Игнат.

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар по Украине ночью во вторник, 2 июня. В ведомстве пояснили, что для атаки было применено высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, ударные беспилотные летательные аппараты.

Также стало известно, что массированный удар был нанесен по энергосистеме Украины. Цели находились в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.