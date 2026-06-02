12:16, 2 июня 2026

Россиянам стали реже отказывать в шенгенских визах

В 2025 году доля отказов россиянам в шенгенских визах снизилась до 6,3 процента
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Tatjana Meininger / Shutterstock / Fotodom  

Российским туристам стали реже отказывать в выдаче шенгенских виз — в 2025 году доля отказов снизилась с 7,4 до 6,3 процента. Об этом свидетельствуют данные Еврокомиссии.

Известно, что в 2025 году было выдано более 10 миллионов разрешений на въезд. Это на три процента больше, чем в 2024 году (9,7 миллиона), однако все еще меньше 15 миллионов виз, выданных в 2019 году, в допандемийное время.

Также сообщается, что Россия в 2025 году вошла в топ стран с наибольшим количеством заявок на шенген — было подано 679 тысяч заявлений. Обогнать РФ смогли Китай (1,8 миллиона), Турция (1,25 миллиона) и Индия (1,15 миллиона). В пятерку также вошло Марокко с результатом 620 тысяч подач.

Ранее россиянам рекомендовали сохранять посадочные талоны при поездках в Евросоюз (ЕС). Отмечалось, что в европейских аэропортах может понадобиться доказывать использование предыдущих виз из-за того, что в ЕС полностью отказались от бумажных штампов в паспортах.

