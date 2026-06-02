Установлен владелец подмосковной резиденции с голым сфинксом на крыше

Хозяином дома со сфинксом в Мытищах оказался миллиардер Владимир Романов

Хозяином мытищинского особняка с голым сфинксом на крыше оказался 78-летний миллиардер Владимир Романов, выяснил Telegram-канал Mash.

Известно, что Романов владел шотландским футбольным клубом «Хартс», литовским «Каунасом», белорусским МТЗ‑РИПО и литовским баскетбольным «Жальгирисом». Кроме того, миллиардер пытался баллотироваться в президенты Литвы. Он вернулся в Россию после закрытия своего банка, получив в стране убежище после расследования литовских властей.

Сам мужчина рассказал, что желание водрузить сфинкса на крышу появилось, когда он понял, что та напоминает пирамиду. Сфинкса поставили в память о предке — рыцаре Великого княжества Литовского Ивашке из Романова.

Ранее в СМИ появилась информация о необычном доме в подмосковных Мытищах. Это трехэтажный коттедж, который украшает большая голова сфинкса с обнаженной грудью и лапами льва. Фигура возвышается на постаменте над колоннами.