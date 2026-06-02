14:07, 2 июня 2026

Мужчина зашел за хлебом и разбогател на 35 миллионов рублей

Юлия Юткина
Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В штате Южная Каролина, США, мужчина разбогател благодаря буханке хлеба. Об этом сообщает UPI.

Счастливчик рассказал, что решил сыграть в лотерею, когда зашел в магазин за хлебом. Вернувшись домой, он проверил лотерейный билет и обнаружил, что выиграл 500 тысяч долларов (35 миллионов рублей).

«Это было сюрреалистично, — признался победитель. — Ты не уверен в том, что видишь. Я проверял количество нулей». Он отметил, что пока не решил, куда потратит приз.

Ранее сообщалось, что житель города Вашингтон, США, выиграл в лотерею пять миллионов долларов через несколько дней после дня рождения. Он купил счастливый билет по дороге на работу.

