Российская школьница ударила сверстницу ножом в спину

В Свердловской области задержали школьницу, ударившую сверстницу ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, в городе Полевском 12-летняя девочка стояла вместе с подружкой возле дома на улице Розы Люксембург. В этом момент к ним пристали сверстницы и началась потасовка. В результате одну из девочек ударили ножом в спину. Свидетели происшествия вызвали для пострадавшей скорую помощь, а остальные разбежались.

Позже сотрудники полиции нашли нападавшую. Ей оказалась 13-летняя местная жительница. На допросе она рассказала, что носила с собой нож для самообороны. Девочка поставлена на учет в ПДН.

