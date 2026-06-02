Прокурор попросил суд конфисковать 133 миллиона рублей у бывшего мэра российского города

Прокурор запросил суд конфисковать 133 млн рублей у бывшего мэра Сургута Филатова

В Сургуте прокурор попросил помимо шести лет колонии строгого режима для бывшего главы города Андрея Филатова конфисковать у него 133 миллиона рублей в доход государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Филатов обвиняется в 13 эпизодах коммерческого подкупа. Свою вину он признал в полном объеме и заключил досудебное соглашение.

По версии следствия, бывший градоначальник в составе организованной группы получил незаконные вознаграждения в размере более 130 миллионов рублей от представителей организаций-подрядчиков за заключение договоров подряда и приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов.

О задержании Филатова стало известно 6 ноября 2024 года.