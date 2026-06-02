17:05, 2 июня 2026

Дикие индейки напали на пожилую женщину

Дикие индейки напали на пожилую женщину
Юлия Юткина
Фото: Lecia Michelle / Shutterstock / Fotodom

В городе Аламида, США, 83-летняя Мэри Джо Келли стала жертвой диких птиц. Об этом сообщает KGO.

Пожилая женщина рассказала, что две индейки напали на нее во время вечерней прогулки и ранили ее. «Я полетела головой вниз и разбила очки. Ударилась ладонью, большим пальцем. Из носа пошла кровь», — описала нападение она.

Келли удалось отбиться от птиц, после чего она позвонила мужу. Он отвез ее в больницу, где на ее правую руку наложили шесть швов. Женщина пожаловалась на произошедшее в полицию, однако там заявили, что не имеют права отловить этих индеек.

По словам Келли, она все еще чувствует себя оглушенной и боится долго гулять одна.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, гуси напали на 72-летнюю женщину. Она попала в больницу с несколькими переломами тазовых костей и внутренним кровотечением.

