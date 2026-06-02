17:24, 2 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на предложенные Украиной три шага после массированного удара

Депутат Журова назвала «обещалками» разговоры по поводу принятия Украины в Евросоюз
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Европейском союзе, вероятно, уже устали от требований Украины, возможности ЕС тоже не безграничны, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига после массированного удара России заявил, что западные партнеры должны усилить поддержку Киева. Сибига предложил предпринять три конкретных шага для ответа: увеличить поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, усилить санкции против Москвы и продвинуть переговоры Украины о вступлении в Европейский союз (ЕС).

«Я думаю, что эти [разговоры] по поводу принятия в Евросоюз — это только обещалки. Это [растянется] на многие десятилетия, в таком состоянии их не примут. Там экономика, коррупция и многие другие вопросы, особенно коррупции в первую очередь. [На Украине] сначала должны показать измененные законы, менталитет, систему управления, которая должна быть с европейскими ценностями. Пока они это не докажут, я не думаю, что их пустят в Евросоюз», — сказала Журова.

По словам парламентария, некоторым выгодно вгонять Украину в долги и продавать вооружение в долг.

«На Украине думают, что им все это подарят, потом включат в Евросоюз. Есть большие опасения, что это будет не так. Что-то им надо будет отдать и очень серьезное, и без чего-то остаться. А народ спросили, они-то готовы к такому обмену за то, что якобы их там гипотетически когда-нибудь включат в Евросоюз?» — подчеркнула Журова.

Говоря о санкциях, депутат отметила, что Россия с ними максимально старается справиться. При этом в Европе видят, что они не работают так, как бы им хотелось.

«Лучше бы они призывали к мирному соглашению, а не наоборот. Они эти удары рассматривают не как призыв: "Давайте садиться за стол переговоров, мы готовы". На самом деле эти удары были не просто так. Они были из-за того, что они [ВСУ] сделали с общежитием, разбомбили детей в Старобельске. И тут же не упоминается это и не будет упоминаться, они там свои манипуляции проводят. Используют эту историю в своих целях», — отметила Журова.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 2 июня Москва нанесла по Украине удар возмездия. Отмечается, что целями стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.

