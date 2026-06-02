Россиянин жестоко истязал малолетних детей сожительницы

18:39, 2 июня 2026

В Архангельской области осудят мужчину за истязание детей сожительницы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Архангельской области осудят мужчину за истязание детей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Он обвиняется по статье 117 («Истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии») УК РФ.

По данным следствия, 31-летний мужчина в период с сентября 2025 по февраль 2026 года по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения систематически избивал девятилетнего сына и пятилетнюю дочь сожительницы. О его действиях ребенок рассказал учителю в школе, и администрация передала информацию в правоохранительные органы.

Обвиняемый ранее был судим за аналогичное преступление в отношении этого же мальчика. Он находится под стражей. Уголовное дело готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянку приговорили к 17 годам колонии за расправу над малолетней дочерью.

