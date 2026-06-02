Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:38, 2 июня 2026Путешествия

Туристка вышла на улицу популярного курорта Европы и развеяла прах мужа

Daily Mail: Туристка из Великобритании развеяла прах мужа на улице в Санторини
Елизавета Гринберг (редактор)

Туристка из Великобритании вышла на улицу популярного курорта Европы и развеяла прах мужа. Кадры публикует Daily Mail.

Инцидент произошел на острове Санторини в Греции. На кадрах видно, как группа туристов спускается по живописной лестнице. Во главе процессии идет пожилая женщина со стеклянной банкой, содержимое которой она постепенно опустошает. Сообщается, что внутри сосуда — прах ее любимого. Таким образом она выполнила его последнее желание.

После этого компания разразилась аплодисментами. Видео быстро набрало популярность в интернете и вызвало негативную реакцию местных жителей. Особенно забеспокоились местные власти. «Вы не можете развеивать прах где угодно. На нашем острове постоянно ветрено, а значит, этот прах был повсюду — попал на прохожих, в магазины и дома», — сказал один из греческих чиновников.

Ранее туристка развеяла прах в древнем городе, попала на видео и вызвала гнев в сети. Она сделала это в Мачу-Пикчу в Перу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия конфисковала миллионы евро российских средств. Они могли предназначаться для помощи детям-инвалидам

    Cтали известны самый возрастной и самый молодой футболисты ЧМ-2026

    Ветеринары проверили вылупившихся на крыше российского банка птенцов редких птиц

    Зеленский заявил о неспособности Украины сбивать большую часть российских ракет

    Минобороны выпустило заявление о массированном налете беспилотников ВСУ на Россию

    Российские пожарные спасли в сгоревшем лесу осиротевшего бельчонка

    В российском городе обнаружили троих запертых в машине детей

    Десятки солдат ВСУ утонули при попытке форсировать реку под Сумами

    Раскрыта самая распространенная ошибка при употреблении мандаринов

    Популярная блогерша потеряла более миллиона рублей из-за мошенницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok