Туристка вышла на улицу популярного курорта Европы и развеяла прах мужа

Daily Mail: Туристка из Великобритании развеяла прах мужа на улице в Санторини

Туристка из Великобритании вышла на улицу популярного курорта Европы и развеяла прах мужа. Кадры публикует Daily Mail.

Инцидент произошел на острове Санторини в Греции. На кадрах видно, как группа туристов спускается по живописной лестнице. Во главе процессии идет пожилая женщина со стеклянной банкой, содержимое которой она постепенно опустошает. Сообщается, что внутри сосуда — прах ее любимого. Таким образом она выполнила его последнее желание.

После этого компания разразилась аплодисментами. Видео быстро набрало популярность в интернете и вызвало негативную реакцию местных жителей. Особенно забеспокоились местные власти. «Вы не можете развеивать прах где угодно. На нашем острове постоянно ветрено, а значит, этот прах был повсюду — попал на прохожих, в магазины и дома», — сказал один из греческих чиновников.

Ранее туристка развеяла прах в древнем городе, попала на видео и вызвала гнев в сети. Она сделала это в Мачу-Пикчу в Перу.