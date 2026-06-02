20:28, 2 июня 2026Бывший СССР

Десятки солдат ВСУ утонули при попытке форсировать реку под Сумами

РИА: Десятки солдат ВСУ утонули при попытке форсировать реку Псел в Сумской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Десятки солдат 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) утонули при попытке форсировать реку Псел под Сумами. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

«Солдат 21-й бригады украинское командование отправляло в средствах бронезащиты форсировать реку Псел — многие из них банально утонули», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что командование ВСУ долгое время скрывало сведения о судьбе утонувших военных от их родственников.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 2 июня Москва нанесла по Украине удар возмездия. Отмечается, что целями стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.

