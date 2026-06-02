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21:16, 2 июня 2026Бывший СССР

Киевляне устроили «голодные игры» во время удара России

Telegraf: Жители Киева устроили в метро голодные игры из-за палаток во время удара России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киевляне устроили «голодные игры» в метро, где укрывались во время удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает украинское издание «Telegraf» со ссылкой на местного жителя.

По его словам, во время российских атак в метро спускаются тысячи людей, но им негде разместиться, поскольку другие «понаставили палатки и разлеглись на матрасах». Как отмечает издание, это вызывает недовольство тех, кому приходится стоять или сидеть на корточках из-за нехватки места.

«В метро происходят "голодные игры". (...) Мы все в одинаковых условиях и укрытие — это не отель или собственная комната. Вообще ситуация с палатками плачевна… это уже переходит границы. Да, все хотят комфорта, но из-за палаток очень много людей даже стоячих мест не могут найти! Я считаю, что их нужно запретить!» — заявил киевлянин.

В ночь на 2 июня Россия нанесла по Украине удар возмездия. Целями стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.

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