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21:24, 2 июня 2026Мир

Рубио заявил о согласии США в ключевом вопросе по Ирану

Рубио: Вашингтон готов согласиться с использованием Ираном атомной энергии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jim Young / Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио увидел возможность в использовании Ираном атомной энергии. Об этом можно договориться на определенных условиях, заявил чиновник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

По его словам, в Вашингтоне понимают, что Иран может обладать атомной энергией, для обеспечения этих целей есть некоторые механизмы. «По всему миру есть страны, которые используют атомную энергию, но не занимаются обогащением урана. И они точно не обогащают его до 60 процентов», — сказал госсекретарь, подчеркнув, что такие государства «не делают это где-то глубоко под толщей горной породы или под землей».

Он пояснил, что проблема с Тегераном у США состоит не в том, что Исламская Республика нуждается в ядерной энергии. В своей речи Рубио добавил, что суть кроется в действиях Ирана, которые говорят о стремлении разработать ядерное оружие.

Ранее Politico со ссылкой на источники писал, что в Белом доме уже ощущают выгорание из-за всеобщей сосредоточенности на прекращении войны с Ираном. По данным издания, американская администрация находится в состоянии апатии.

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