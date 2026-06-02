Стало известно о выгорании в Белом доме из-за Ирана

Politico: В Белом доме ощущают выгорание из-за войны с Ираном

В Белом доме ощущают выгорание из-за почти всеобщей сосредоточенности на прекращении войны с Ираном, которая длится уже в два раза больше, чем планировалось. В частном порядке сторонники президента США Дональда Трампа задаются вопросом, сможет ли смена кадров помочь администрации выбраться из сложившейся ситуации, сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Администрация полностью поглощена этим конфликтом. Она, по сути, находится в состоянии апатии или усталости, потому что кажется, что ничего не происходит... Даже если есть какие-то успехи, никто об этом не сообщает. Кажется, что нет никаких других вариантов, кроме как оставаться в этой ловушке, связанной с Ираном», — рассказал один из источников, близких к Белому дому.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли сообщила, что Трамп «по-прежнему сосредоточен на выполнении всех своих обещаний перед американцами, одновременно гарантируя, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием».

«Жаль, что СМИ предпочитают распространять ложные мрачные прогнозы, вместо того чтобы освещать все, что администрация делает для семей по всей стране», — отметила она.

Ранее Иран прекратил переговорный процесс с США из-за обострения ситуации в Ливане. Перемирие в регионе было одним из условий прекращения огня. Кроме того, Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать военные действия в Баб-эль-Мандебском проливе, чтобы усилить давление на Израиль.