Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:22, 2 июня 2026Экономика

Ведущая экономика Европы стала слишком дорогой для бизнеса

Мерц: Германия стала слишком дорогой для ведения бизнеса
Кирилл Луцюк

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал причину того, почему экономика его страны перестала быть конкурентоспособной во многих отраслях. Главу немецкого правительства процитировало РИА Новости.

По его словам, все дело в том, что ФРГ стала слишком дорогой для ведения бизнеса. Это понравится не всем, но, как уточнил канцлер, следует признать факт: по ценам Германия не в состоянии быть на равных с регионами, с которыми ей приходится вести конкурентную борьбу.

В первой половине мая стало известно о падении индекса экономических условий в Германии. В апреле он упал с минус 62,9 до 73,7 пункта, а мае опустился до минус 77,8. Эксперты также обратили внимание на слабые показатели промышленного производства, растущие цены на энергоносители и инфляцию выше двух процентов.

В апреле Мерц заявил, что за последние 20 лет жители Германии «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия». В связи с этим он призвал немцев больше работать и вознамерился сократиться социальные расходы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СВО можно завершить до конца суток». Москва и Киев комментируют очередной массированный удар по городам Украины

    Российская «Тунгуска» получила новые «глаза»

    Появились подробности о лесной расправе над российским подростком

    Мединский выступил за отработку для студентов-бюджетников

    Прокурор попросил суд конфисковать 133 миллиона рублей у бывшего мэра российского города

    Еще одному виду спорта в России вернули флаг и гимн

    В США призвали Украину сдаться ради собственной пользы

    Ким Кардашьян захотела продать перешитые под ее фигуру дизайнерские наряды

    В Харьковской области началась принудительная эвакуация

    Названа главная причина смерти батареи смартфона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok