Ведущая экономика Европы стала слишком дорогой для бизнеса

Мерц: Германия стала слишком дорогой для ведения бизнеса

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал причину того, почему экономика его страны перестала быть конкурентоспособной во многих отраслях. Главу немецкого правительства процитировало РИА Новости.

По его словам, все дело в том, что ФРГ стала слишком дорогой для ведения бизнеса. Это понравится не всем, но, как уточнил канцлер, следует признать факт: по ценам Германия не в состоянии быть на равных с регионами, с которыми ей приходится вести конкурентную борьбу.

В первой половине мая стало известно о падении индекса экономических условий в Германии. В апреле он упал с минус 62,9 до 73,7 пункта, а мае опустился до минус 77,8. Эксперты также обратили внимание на слабые показатели промышленного производства, растущие цены на энергоносители и инфляцию выше двух процентов.

В апреле Мерц заявил, что за последние 20 лет жители Германии «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия». В связи с этим он призвал немцев больше работать и вознамерился сократиться социальные расходы.