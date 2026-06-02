Президент Словакии назвал обязательное условие вступления Украины в ЕС

Заключение мира должно стать условием для обсуждения членства Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в ходе совместной пресс-конференции с президентом Северной Македонии.

«Приоритетом должно стать завершение конфликта на Украине дипломатическим путем, это должно быть основным условием для разговоров о реальных шагах, которые бы приблизили Украину к членству в ЕС», — сказал политик.

По его словам, в процессе вступления в европейское объединение не должно существовать никаких коротких путей, несмотря на то, в какой сложной ситуации страна находится.

Ранее вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Польши и один из лидеров ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак призвал польские власти блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока Украина будет поддерживать культ Степана Бандеры.