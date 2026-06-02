Биолог назвал срок цветения березы в Москве

Биолог Глазков: Цветение березы продлится в столичном регионе до середины июня

Цветение березы в столичном регионе сейчас в самом разгаре и может продлиться до второй половины июня. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков.

По его словам, при массовом цветении на поверхности пруда или даже лужи может появиться белая или светло-желтая пленка — это и есть пыльца. «Буквально вчера я ходил в сапогах по траве, и на них остался желтый-желтый налет. Это пыльца березы, она мелкая-мелкая и ровным слоем ложится на обувь. Если зайдете в лес или парк, заметите такой же налет,» — рассказал Глазков. Он добавил, что береза начинает цвести в апреле, цветение может продолжаться до второй половины июня.

Биолог добавил, что пыльца березы обладает высокой аллергенностью и аллергия на нее считается «специфическим заболеванием для России». Жители страны могут сдать анализ крови на специфические иммуноглобулины к аллергенам березы.

«Если человек страдает аллергией весной, можно сдать этот специфический анализ, и вам скажут, что у вас аллергия на пыльцу березы. Это очень важный момент. Сейчас ключевое — цветение березы уже в разгаре, я это чувствую по себе: першение в горле и выделения из носа. Если есть реакция на пыльцу березы, вы уже можете предпринять меры. Это очень распространенное заболевание, и подходы к лечению есть», — заключил Глазков.

Ранее Глазков назвал места, куда москвичи могут временно переехать на время цветения растений, вызывающих аллергию. Он посоветовал отправиться в Волгоградскую или Астраханскую области, Краснодарский край, Калмыкия, либо на север — в Хибины или Мурманск.