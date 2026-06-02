Россиянин сломал череп падчерице

Житель Ельца поссорился с 5-летней падчерицей и сломал ей череп
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ельце задержали местного жителя, который бросил пятилетнюю падчерицу с высоты своего роста и сломал ей череп. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Липецкой области.

Все произошло 31 мая. Мужчина в состоянии опьянения находился в квартире своей сожительницы, когда у него возник конфликт с девочкой. В процессе он поднял ее на высоту своего роста и бросил об пол. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом основания свода черепа, а злоумышленник сбежал.

Пострадавшую девочку нашла мать, когда вернулась домой. Она обратилась за медицинской помощью.

Вскоре мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Архангельской области осудят мужчину за истязание детей сожительницы.

