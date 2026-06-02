Раскрыты способы снизить риск кишечных инфекций на отдыхе

Врач Неронов: Снизить риск кишечных инфекций на отдыхе поможет мытье овощей и фруктов

Кишечные инфекции на отдыхе — частая, но во многом предотвратимая проблема, заявил доктор медицинских наук, инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. Способы снизить их риск врач раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Чтобы избежать кишечных инфекций, инфекционист посоветовал часто мыть руки, хорошо мыть овощи и фрукты, прожаривать мясо и рыбу, использовать только чистую воду, не хранить готовую пищу на жаре и не есть продукты с сомнительным запахом или видом.

«Детям особенно важно не глотать воду при купании и не брать в рот песок, игрушки и грязные руки», — добавил Неронов.

При покупке продуктов на рынках и у уличных торговцев специалист порекомендовал избегать сырого молока, творога, мясных и рыбных блюд без холодильника, кремовых десертов, нарезанных салатов и готовой еды, которая хранится при комнатной температуре. Лучше отдавать предпочтение свежеприготовленным горячим блюдам и фабричной упакованной продукции с целой упаковкой и сроками годности.

