Стали известны последние слова погибшей по пути на отдых в США туристки

Отправившаяся на отдых в США туристка пообещала подруге позвонить по приезде — это были ее последние слова. Об этом стало известно The New York Post (NYP).

25-летняя жительница Массачусетса Присцилла Мафальда стала жертвой смертельного ДТП с заказным автобусом в Вирджинии 29 мая, авария унесла жизни пятерых человек. Она и ее супруг, Игорь Эрнесто, направлялись в отпуск во Флориду. По пути в их автомобиль, не сбавив скорость, врезался пассажирский автобус. «Подруга, я очень устала, но, слава Богу, наконец-то я беру отпуск. Я еду во Флориду», — писала до трагедии Мафальда своей коллеге Таизе Рамос.

«Я все еще жду ее звонка», — сказала подруга погибшей изданию. — «Часть меня до сих пор не может поверить, что ее больше нет».

Водителю-иностранцу, который не владеет английским языком, было предъявлено обвинение в непредумышленной расправе. Расследование продолжается.

