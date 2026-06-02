Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:07, 2 июня 2026Путешествия

Стали известны последние слова погибшей по пути на отдых в США туристки

NYP: ДТП с пассажирским автобусом унесло жизнь туристки в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Virginia State Police / AP

Отправившаяся на отдых в США туристка пообещала подруге позвонить по приезде — это были ее последние слова. Об этом стало известно The New York Post (NYP).

25-летняя жительница Массачусетса Присцилла Мафальда стала жертвой смертельного ДТП с заказным автобусом в Вирджинии 29 мая, авария унесла жизни пятерых человек. Она и ее супруг, Игорь Эрнесто, направлялись в отпуск во Флориду. По пути в их автомобиль, не сбавив скорость, врезался пассажирский автобус. «Подруга, я очень устала, но, слава Богу, наконец-то я беру отпуск. Я еду во Флориду», — писала до трагедии Мафальда своей коллеге Таизе Рамос.

Материалы по теме:
«В Чечне мне ко лбу приставили пистолет» Россияне рискуют жизнью ради дешевого отдыха. Как они путешествуют автостопом?
«В Чечне мне ко лбу приставили пистолет»Россияне рискуют жизнью ради дешевого отдыха. Как они путешествуют автостопом?
16 ноября 2021
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала. Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала.Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
19 октября 2021

«Я все еще жду ее звонка», — сказала подруга погибшей изданию. — «Часть меня до сих пор не может поверить, что ее больше нет».

Водителю-иностранцу, который не владеет английским языком, было предъявлено обвинение в непредумышленной расправе. Расследование продолжается.

Ранее микроавтобус с россиянами попал в ДТП на курорте Турции. Частые аварии с участием российских туристов объяснили невнимательностью водителей и ошибками при управлении арендованным транспортным средством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия конфисковала миллионы евро российских средств. Они могли предназначаться для помощи детям-инвалидам

    Зеленский заявил о неспособности Украины сбивать большую часть российских ракет

    Минобороны выпустило заявление о массированном налете беспилотников ВСУ на Россию

    Российские пожарные спасли в сгоревшем лесу осиротевшего бельчонка

    В российском городе обнаружили троих запертых в машине детей

    Десятки солдат ВСУ утонули при попытке форсировать реку под Сумами

    Раскрыта самая распространенная ошибка при употреблении мандаринов

    Популярная блогерша потеряла более миллиона рублей из-за мошенницы

    Турист упал с высоты шести метров на курорте Европы незадолго до свадьбы и впал в кому

    Шеф-повар в Геленджике приготовит 300 килограммов мидий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok