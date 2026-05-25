13:03, 25 мая 2026

Микроавтобус с россиянами попал в ДТП на курорте Турции

Antalya Haber: Семь россиян пострадали в аварии с микроавтобусом в Анталье
Алина Черненко

Фото: gd_project / Shutterstock / Fotodom

Микроавтобус с россиянами попал в ДТП на популярном курорте Турции Анталья. Об этом сообщает местное издание Antalya Haber.

Уточняется, что авария произошла рано утром в понедельник, 25 мая, в районе Серик. Во время столкновения двух транспортных средств, перевозивших туристов, пострадали 13 человек, из них семеро — россияне, а еще шесть — граждане Румынии. Их доставили в больницу.

После получения сообщений от очевидцев на место происшествия приехали медицинские и полицейские бригады. Местные власти начали расследование причин ДТП.

Еще одна авария с туристическим автобусом произошла в турецкой провинции Чанаккале 24 мая. По неизвестной причине он вылетел с трассы в поле и перевернулся. Травмы получили 45 пассажиров.

