Шаляпин высказался о Киркорове на фоне конфликта

Прохор Шаляпин заявил, что хорошо относится к Филиппу Киркорову

Певец и шоумен Прохор Шаляпин признался, что готов помириться с Филиппом Киркоровым. Его слова приводит «Пятый канал».

По словам Прохора, он переживает за коллегу, несмотря на разногласия. Артист подчеркнул, что не отвечал на оскорбления со стороны Киркорова, тепло относится к исполнителю и желает ему только добра.

«Я вообще никому не желаю зла, честно. И в ситуации, когда он приболел, я искренне за него переживал», — поделился Шаляпин.

Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Шаляпин заявил, что в нулевых Киркоров дарил ему одежду и относился как к брату. Однако, по словам Прохора, дружба продлилась недолго, поскольку артист видел в нем конкурента. После этого Киркоров обвинил Шаляпина в попытках пиара на его имени. Он предложил артисту не идти легким путем, а работать над своим репертуаром и создавать хиты, поскольку пиар за чужой счет дает лишь временный эффект.