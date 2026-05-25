Греческий пловец побил мировой рекорд на «Олимпиаде на стероидах»

Греческий пловец Голомеев побил мировой рекорд на «Олимпиаде на стероидах»

Чемпион Европы 2024 года и участник Олимпийских игр Кристиан Голомеев побил мировой рекорд в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем на «Олимпиаде на стероидах». Об этом сообщает BBC Sport.

Греческий спортсмен преодолел дистанцию за 20,81 секунды. Он оказался на 0,07 секунды быстрее, чем обладатель действующего рекорда австралиец Камерон Макэвой.

Достижение Голомеева не будет считаться мировым рекордом из-за того, что «Игры на стероидах» не признаются официальными международными спортивными организациями. Организаторы соревнований выплатят греку 250 тысяч долларов за победу и еще 1 миллион за рекордное время.

«Игры на стероидах» решил провести американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль. На турнире, прошедшем в США, атлетам разрешили использовать любые вещества для улучшения результатов.

