Место расправы над россиянкой в ее доме попало на видео

В Тульской области мужчина убил поленом хозяйку дома и покалечил двоих детей

В Тульской области произошла расправа над 54-летней хозяйкой дома и покушение на троих ее родственников. Место преступления попало на видео, которым с «Лентой.ру» поделилась старший помощник руководителя в региональном управлении Следственного комитета (СК) России Дария Лялина.

На кадрах виден сам дом, который сейчас огражден специальной лентой. Рядом с ним стоит автомобиль ведомства. На видео попал момент, как следователь работает внутри дома, описывая следы преступления.

В СК рассказали, что восьмилетняя и 11-летняя внучки хозяйки дома, а также ее родственница находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Подробности преступления сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, расправа произошла в поселке Ханино. Вечером 24 мая дальние родственники попросились остановиться у пострадавшей, потому что у них сломалась машина. Во время застолья вспыхнул конфликт, в результате которого 34-летний гость схватил полено и расправился с женщиной, а после этого он напал на ее сестру и внучек.

Подозреваемый задержан. Его сожительницу пока проверяют как свидетеля.

