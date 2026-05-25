Важнейший покупатель российской нефти стал активно замещать ее

Reuters: Индия стала замещать нефть из России латиноамериканской и африканской

Весной 2026 года индийские импортеры стали активно замещать российскую нефть латиноамериканской и африканской на фоне масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов из-за перекрытия Ормузского пролива. Об изменении стратегии важнейшего покупателя сырья из России сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Kpler.

С марта среднесуточные объемы поставок российской нефти в Индию сократились примерно на 29,4 процента. В апреле показатель составлял 1,6 миллиона баррелей в день. Резкое охлаждение интереса импортеров из азиатской страны было зафиксировано на фоне плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе Nayara Energy. Мощность этого предприятия, по оценкам экспертов, составляет 400 тысяч баррелей в сутки.

В мае, согласно ожиданиям аналитиков, экспорт российской нефти в Индию увеличится до 1,9 миллиона баррелей в день по мере восстановления работы вышеуказанного завода. Однако показатель все равно будет отставать от пиковых значений, которые были зафиксированы до усиления санкционного контроля со стороны США и войны на Ближнем Востоке. Этому поспособствует в том числе активное замещение сырья из России нефтью из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии. В сложившихся реалиях, поясняют специалисты, Индии важно максимально диверсифицировать географию импорта, чтобы не зависеть от нескольких поставщиков топлива.

После ввода масштабных западных санкций Китай наряду с Индией стал ключевым направлением для сбыта российской нефти. Более резкому наращиванию поставок мешает усиление давления со стороны государств «Большой семерки» (G7). На фоне требований США снизить объемы импорта сырья из РФ власти Индии стали постепенно переключаться на сырье от альтернативных экспортеров. Если США не продлят срок действия исключения, позволяющего Индии покупать российскую нефть, отмечают эксперты, азиатской стране, скорее всего, придется отказаться от сырья из РФ.