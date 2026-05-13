Экономика
14:26, 13 мая 2026

Шансы Индии отказаться от российской нефти оценили

Bloomberg: Индийским НПЗ, возможно, придется отказаться от российской нефти
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Если США не продлят срок действия исключения, позволяющего Индии покупать российскую нефть, после 16 мая, то заводам южно-азиатской страны придется отказаться от этого импорта. Такой прогноз опубликовало издание Bloomberg.

Оно сослалось на источники, знакомые с работой индийских нефтеперерабатывающих предприятий. В свою очередь, власти США пока не уточнили, какое решение они намерены принять по этому вопросу.

По данным компании Kpler, в мае поставки российской нефти в Индию достигли рекордного уровня в 2,3 миллиона баррелей в сутки.

Как отметило агентство, иранский кризис перевернул ситуацию на рынке этого углеводорода. Потоки нефти из Персидского залива к крупным покупателям, включая Индию, серьезно сократились. США в попытке сдержать рост цен 5 марта впервые предоставили Нью-Дели специальное разрешение на закупку российской нефти. Благодаря этому индийские нефтеперерабатывающие заводы смогли приобрести невостребованные партии. Неделю спустя действие этого разрешения было распространено на весь мир. Срок его действия истекает 16 мая.

В конце апреля 2026 года министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не планирует продлевать снятие санкций с российской нефти. Однако позже президент США Дональд Трамп не исключил возможность повторного снятия санкций с российской нефти.

