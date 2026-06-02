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22:05, 2 июня 2026Экономика

Новостройка в российском городе утонула в фекалиях

Новый дом в Волгодонске утонул в фекалиях
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Another77 / Shutterstock / Fotodom  

Новостройку в Волгодонске на протяжении недели затапливает канализационными стоками. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Блокнот Волгодонск».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Индустриальная, 14А, который ввели в эксплуатацию год назад. Через несколько месяцев после этого жильцы заметили, что подвал затапливает сточными водами. При этом обсуживающая здание управляющая компания, утверждают они, никак не помогла решить проблему.

Между тем неделю назад подвал вновь начал тонуть в фекалиях. Из-за того что с приходом лета температура воздуха начала повышаться, зловоние от него становится все сильнее. Жители Волгодонска боятся, что дом, квартиры в котором продавались за миллионы рублей, может оказаться непригодным для проживания.

«В квартире на первом этаже находиться невозможно, стоит такая вонь, это спасибо, что нет жары. Это новый дом, был сдан в июне 2025-го, у нас много маленьких детей. Они дышат всем этим. Уже крик души. Помогите нам, обратите внимание на нашу беду!» — попросила одна из жительниц.

Ранее жители Дагестана пожаловались на многоквартирный дом, который последние несколько лет утопает в фекалиях.

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