22:54, 15 апреля 2026

Российская многоэтажка утонула в фекалиях

Жители Дагестана пожаловались, что их девятиэтажный дом утонул в фекалиях
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Жители Дагестана пожаловались на многоквартирный дом, который последние несколько лет утопает в фекалиях. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Gor.

Речь идет о девятиэтажке, расположенной под Дербентом по адресу Дагестанская улица, 18. По словам жильцов, из-за ошибок, допущенных при строительстве, здание стоит ниже уровня сетей и при каждом засоре или дожде фекалии стекают обратно в подвал. Из-за постоянных потопов там, утверждают они, земля просела на 20-30 сантиметров, причем откачка зловонных вод работниками ТСЖ не приносит результата. Помимо этого, в квартирах стоит постоянный неискоренимый запах канализации. Местные жители сетуют, что из-за антисанитарии они стали чаще болеть. Люди опасаются, что следующие ливни либо землетрясение могут стать для здания последними.

Отмечается, что жильцы пытались самостоятельно решить проблему и собрали 280 тысяч рублей на замену канализационной системы, однако этого оказалось мало. По оценкам специалистов, для проведения работ в доме понадобится около миллиона. Между тем, по словам жителей, администрация Дербента в курсе происходящего, но помогать не спешит.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс «Новая жизнь» в Ульяновске на протяжении нескольких дней затапливает в фекалиями.

