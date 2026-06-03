В Сербии высказались о введении виз для россиян

Вулин: Сербия не будет вводить визы для граждан России

Сербия не станет вводить визы для граждан России. Об этом заявил бывший вице-премьер республики, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин в разговоре с РИА Новости.

Он выразил уверенность, что сербское правительство никогда не пойдет на такой шаг. «Мы — нация, которая не введет визы для россиян или санкции против России. Это не то, кем мы являемся. Мы — слишком малая нация для такой большой подлости», — подчеркнул Вулин.

Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил, что в стране рассматривают возможность отмены безвизового режима с Россией из-за требований Евросоюза (ЕС). По его словам, этот вопрос обсуждается.