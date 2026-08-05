Оценен ущерб подожженной пенсионеркой квартире в Москве

SHOT: Ущерб квартире, которую подожгла пенсионерка в Москве, составил миллионы рублей

Ущерб квартире, которую подожгла пенсионерка в Москве, составил пять миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, работы могут занять около одного-двух месяцев. Дороже всего обойдутся отделка, полный косметический ремонт, восстановление мебели и других деталей интерьера. В первую очередь из жилья необходимо вынести мусор и остатки уцелевших после пожара предметов, затем — просушить полы и стены. После потребуется тщательная оценка состояния квартиры.

Инцидент с поджогом произошел 5 августа. 68-летняя женщина, которую хотели выселить по «схеме Долиной», облила себя горючей жидкостью и подожгла, находясь в квартире. Пламя перекинулось на жилье, в результате чего начался пожар.