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17:41, 5 августа 2026 (обновлено: 17:51, 5 августа 2026)Среда обитания

Оценен ущерб подожженной пенсионеркой квартире в Москве

SHOT: Ущерб квартире, которую подожгла пенсионерка в Москве, составил миллионы рублей
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Ущерб квартире, которую подожгла пенсионерка в Москве, составил пять миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, работы могут занять около одного-двух месяцев. Дороже всего обойдутся отделка, полный косметический ремонт, восстановление мебели и других деталей интерьера. В первую очередь из жилья необходимо вынести мусор и остатки уцелевших после пожара предметов, затем — просушить полы и стены. После потребуется тщательная оценка состояния квартиры.

Инцидент с поджогом произошел 5 августа. 68-летняя женщина, которую хотели выселить по «схеме Долиной», облила себя горючей жидкостью и подожгла, находясь в квартире. Пламя перекинулось на жилье, в результате чего начался пожар.

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