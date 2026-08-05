Выявлена неожиданная опасность повышения пенсионного возраста

EJPH: Людям придется работать с проблемами со здоровьем при повышении пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста может привести к тому, что все больше людей будут вынуждены работать с серьезными проблемами со здоровьем. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале European Journal of Public Health (EJPH).

Ученые проанализировали данные нескольких крупных немецких исследований и сведения о здоровье более 3 миллионов человек. Оказалось, что хотя тяжелые заболевания, такие как рак и ишемическая болезнь сердца, встречаются реже, нарушения опорно-двигательного аппарата, наоборот, возникают все чаще, начинаются в более молодом возрасте и сопровождают людей на протяжении большей части трудовой жизни.

Особенно тревожная тенденция наблюдается среди молодых работников. В возрасте от 18 до 44 лет сокращается число лет, которые люди проводят в хорошем состоянии здоровья. По мнению авторов, это означает, что нынешнее поколение может подойти к предпенсионному возрасту менее здоровым, чем сегодняшние пожилые сотрудники. Дополнительными факторами риска исследователи называют рост ожирения, высокую интенсивность труда и частую смену работы.

Также выяснилось, что здоровье тесно связано с уровнем образования и условиями труда. Люди с низким уровнем образования, а также занятые тяжелым физическим или психологически напряженным трудом, в среднем имеют значительно меньше «здоровых» лет.

Авторы считают, что без более ранней профилактики увеличение продолжительности трудовой жизни может привести к тому, что все больше людей будут работать уже с хроническими заболеваниями.

Ранее ученые выяснили, что сменная работа повышает риск образования камней в почках на 15 процентов.