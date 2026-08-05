Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:30, 5 августа 2026 (обновлено: 18:40, 5 августа 2026)Наука и техника

Выявлена неожиданная опасность повышения пенсионного возраста

EJPH: Людям придется работать с проблемами со здоровьем при повышении пенсионного возраста
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Повышение пенсионного возраста может привести к тому, что все больше людей будут вынуждены работать с серьезными проблемами со здоровьем. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале European Journal of Public Health (EJPH).

Ученые проанализировали данные нескольких крупных немецких исследований и сведения о здоровье более 3 миллионов человек. Оказалось, что хотя тяжелые заболевания, такие как рак и ишемическая болезнь сердца, встречаются реже, нарушения опорно-двигательного аппарата, наоборот, возникают все чаще, начинаются в более молодом возрасте и сопровождают людей на протяжении большей части трудовой жизни.

Материалы по теме:
Пенсия за выслугу лет в 2026 году: условия и размер. Кто и когда имеет право на получение?
Пенсия за выслугу лет в 2026 году: условия и размер.Кто и когда имеет право на получение?
12 января 2026
Индексация пенсий в 2026 году: кому повысят выплаты
Индексация пенсий в 2026 году:кому повысят выплаты
9 июля 2026

Особенно тревожная тенденция наблюдается среди молодых работников. В возрасте от 18 до 44 лет сокращается число лет, которые люди проводят в хорошем состоянии здоровья. По мнению авторов, это означает, что нынешнее поколение может подойти к предпенсионному возрасту менее здоровым, чем сегодняшние пожилые сотрудники. Дополнительными факторами риска исследователи называют рост ожирения, высокую интенсивность труда и частую смену работы.

Также выяснилось, что здоровье тесно связано с уровнем образования и условиями труда. Люди с низким уровнем образования, а также занятые тяжелым физическим или психологически напряженным трудом, в среднем имеют значительно меньше «здоровых» лет.

Авторы считают, что без более ранней профилактики увеличение продолжительности трудовой жизни может привести к тому, что все больше людей будут работать уже с хроническими заболеваниями.

Ранее ученые выяснили, что сменная работа повышает риск образования камней в почках на 15 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине заявили об уничтожении главного логистического центра крупной компании
    В России резко подскочили онлайн-продажи машин
    Зеленский заявил о кратном сокращении поставок Patriot из Европы на Украину
    Вдова российского бойца СВО заявила о выселении ее из квартиры мужа
    Скабеева задала вопрос жалующемуся на задержку военной помощи Киеву Зеленскому
    Воду из офисного кулера назвали опасной для здоровья
    ЦБ понизил курс доллара
    Выявлена неожиданная опасность повышения пенсионного возраста
    Бывшая возлюбленная Тимати раскрыла отношение к критике ее внешности
    Самый дорогой корейский фильм с голливудскими звездами покажут в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok