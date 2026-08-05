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19:19, 5 августа 2026 (обновлено: 19:33, 5 августа 2026)Спорт

«Реал» сделает самый дорогой трансфер в своей истории

«Реал» сделает самый дорогой трансфер в своей истории, взяв Диоманде за 125 миллионов евро
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

«Реал» сделает самый дорогой трансфер в своей истории, взяв Яна Диоманде из «Ред Булл Лейпциг» за 125 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Х.

Помимо 125 миллионов евро, в качестве основной платы, немецкий клуб может выручить за 19-летнего футболиста дополнительные 15 миллионов евро в качестве бонусов. Сторонам осталось уладить последние формальности.

Диоманде провел всего лишь 46 матчей во взрослой карьере. Годом ранее он играл за «Леганес» во второй лиге Испании, а его стоимость составляла 600 тысяч евро.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) разрешил российскому футбольному клубу «Ахмат» регистрировать новых футболистов. Ограничения на российскую команду были наложены 14 июля. Они были связаны с тем, что «Ахмат» не прошел проверку в Клиринговой палате ФИФА — независимой финансовой организации, созданной для централизации, проверки и автоматизации платежей в системе международных трансферов футболистов.

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