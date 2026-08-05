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20:01, 5 августа 2026 (обновлено: 20:08, 5 августа 2026)Путешествия

Туристы на парашюте зацепились за столб и сорвались с высоты в Турции

Двое туристов на парашюте сорвались с высоты около 50 метров в турецком Кемере
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

Двое туристов на парашюте зацепились за столб и сорвались с высоты в Турции. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером 5 августа около пляжа турецкого отеля Queen's Park в Кемере. Уточняется, что за столб зацепился трос парашюта. В результате пара туристов упала с высоты около 50 метров.

По словам одного из очевидцев, к моменту прибытия скорой один из пострадавших находился без сознания.

Ранее самолет с 11 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в Европе. В тот день пять медсестер решили совершить прыжок с парашютом в качестве ритуала посвящения в профессию.

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