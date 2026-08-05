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Силовые структуры
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21:04, 5 августа 2026 (обновлено: 21:18, 5 августа 2026)Силовые структуры

Претендующего на статус вора в законе обвинили в вымогательстве 14 миллионов рублей

Житель Ульяновска, претендующий на статус вора в законе, попал под суд за вымогательство
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Житель Ульяновска, претендовавший на статус вора в законе, предстанет перед судом за вымогательство 14 миллионов рублей у бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, в 2025 году мужчина, позиционирующий себя человеком с серьезным влиянием в преступной среде и планирующего получить статус вора в законе, предложил свое криминальное покровительство коммерсанту за 125 тысяч рублей ежемесячно.

Свое предложение обвиняемый подкрепил угрозами, которые бизнесмен воспринял всерьез. Он начал платить за «крышу», продал частный дом, отдал «покровителю» свой автомобиль марки Lexus. В общей сложности с ноября 2025 по май 2026 года ущерб бизнесмену составил 14 миллионов рублей.

Благодаря полиции причиненный ущерб пострадавшему был полностью возмещен, ему также вернули машину, которую нашли в Краснодарском крае.

Обвиняемый ожидает суда под стражей.

Ранее сообщалось, что Египет выдал Узбекистану 54-летнего авторитета Георгия Сорокина, известного как вор в законе Жора Ташкентский.

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