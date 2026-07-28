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Силовые структуры
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10:42, 28 июля 2026 (обновлено: 10:45, 28 июля 2026)Силовые структуры

Египет выдал Узбекистану вора в законе Жору Ташкентского

Вора в законе Жору Ташкентского выдали Узбекистану
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: «Прайм Крайм»

Египет выдал Узбекистану 54-летнего авторитета Георгия Сорокина, известного как вор в законе Жора Ташкентский. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Прайм Крайм».

По информации издания, криминальный авторитет был задержан в Египте в июле по запросу МВД республики Узбекистан. Его обвиняют в вымогательстве, совершенном группой лиц. О каком именно преступлении идет речь, не уточняется.

Криминальная биография авторитета пестрит множеством судимостей и масштабной географией преступлений. Впервые он сел еще в Советском Союзе — в 1990 году получил семь лет за грабеж. На зоне он регулярно нарушал режим, отказывался от сотрудничества с администрацией, но несмотря на это, в 1995 году вышел по объявленной президентом Узбекистана амнистии.

В 1998 году был коронован в Москве ворами Юлдашем Бостанлыкским, Дато Ташкентским и Рудиком Бакинским. Авторитет вел преступную деятельность на территории Узбекистана, Казахстана и России. Его сажали за разбои, грабежи, вымогательства, а также незаконный оборот оружия и наркотиков.

Ранее в Москве сотрудники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) задержали 65-летнего Нугзара Торчинаву, известного как вор в законе Торчик. Его подозревают в вымогательстве.

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