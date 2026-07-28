Путин созвонился с Алиевым на следующий день после разговора с Пашиняном

Президент России Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Алиевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля на официальном сайте.

«Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств», — говорится в публикации.

Путин и Алиев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Днем ранее президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе него представитель Еревана попросил Путина помочь решить проблему введенных ограничений на экспорт армянских товаров.