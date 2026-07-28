Модель Ирину Шейк сняли на вечеринке с предполагаемым возлюбленным Девином Букером

Российскую супермодель Ирину Шейк сняли на вечеринке с предполагаемым возлюбленным — игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Девином Букером на 11 лет моложе. Пост появился на странице информационно-развлекательного медиапроекта @deuxmoi в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, 40-летняя манекенщица и 29-летний баскетболист посетили мероприятие в клубе Delilah в США. На кадрах полученного видео они находились рядом среди других гостей.

«Она буквально не отлипала от него, но он при этом вовсю флиртовал еще с двумя другими девушками. Ирина выглядела раздраженной, когда он переключался на них. А еще его телохранитель (или друг) накричал на кого-то за то, что тот пытался их сфотографировать», — заявил инсайдер.

Известно, что ранее Букер состоял в отношениях с сестрой телезвезды Ким Кардашьян, американской моделью Кендалл Дженнер. В свою очередь, Шейк с 2015 по 2019 год встречалась с актером Брэдли Купером, от которого родила дочь Лею.

В апреле американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид похвасталась подарком от актера Брэдли Купера на день рождения.