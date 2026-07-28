Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:29, 28 июля 2026Ценности

Ирину Шейк сняли на вечеринке с предполагаемым возлюбленным

Модель Ирину Шейк сняли на вечеринке с предполагаемым возлюбленным Девином Букером
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @deuxmoi

Российскую супермодель Ирину Шейк сняли на вечеринке с предполагаемым возлюбленным — игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Девином Букером на 11 лет моложе. Пост появился на странице информационно-развлекательного медиапроекта @deuxmoi в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, 40-летняя манекенщица и 29-летний баскетболист посетили мероприятие в клубе Delilah в США. На кадрах полученного видео они находились рядом среди других гостей.

«Она буквально не отлипала от него, но он при этом вовсю флиртовал еще с двумя другими девушками. Ирина выглядела раздраженной, когда он переключался на них. А еще его телохранитель (или друг) накричал на кого-то за то, что тот пытался их сфотографировать», — заявил инсайдер.

Известно, что ранее Букер состоял в отношениях с сестрой телезвезды Ким Кардашьян, американской моделью Кендалл Дженнер. В свою очередь, Шейк с 2015 по 2019 год встречалась с актером Брэдли Купером, от которого родила дочь Лею.

В апреле американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид похвасталась подарком от актера Брэдли Купера на день рождения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Польша ответила на слова Путина о разделе Украины
    Нетаньяху предрекли участь Зеленского после встречи с Трампом
    Известная телеведущая перенесла операцию
    Раскрыта сумма гонорара ирландского наемника ВСУ
    Россиянам сообщили о снижении скидок на один тип машин
    В Европе допустили прямой военный ответ Ирана Украине
    Москвичам назвали срок прекращения дождей
    Россия запустит новые маршруты электричек до Белоруссии
    Россиянам назвали неочевидные причины дневной сонливости
    В России назвали единственный способ борьбы с атаками ВСУ на мирных граждан
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok